Вниманию автоводителей! Рассматривают увеличение сразу нескольких штрафов

Сегодня, 7 июня, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону, предусматривающие штраф от 25 до 100 евро за использование мобильного телефона, планшета или ноутбука за рулем автомобиля.

В связи с предложенными поправками на заседании Юридической комиссии особое внимание было уделено недавно произошедшей трагедии в Венгрии, когда водитель микроавтобуса за секунду до летальной аварии пользовался социальной сетью «Facebook». В аварии погибли девять румын - семь мужчин и две женщины.

Соответствующие поправки подал парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс (СЗК), отметивший опасность использования «гаджетов» за рулем автомобиля.

О поправках Сейму еще предстоит проголосовать в окончательном чтении.

Депутаты сегодня также поддержали и другие изменения в Кодексе административных нарушений Латвии.

Во втором чтении Сейм одобрил поправки к закону об увеличении штрафа за неиспользование ремня безопасности, несоблюдение дистанции и за другие нарушения. Все поправки инициировало Министерство сообщения.

За непристегнутый ремень безопасности или перемещение без защитного шлема, а также за перевоз непристегнутого пассажира или пассажира без шлема, в будущем планируется предупреждение или денежный штраф водителю от 30 до 70 евро. На данный момент за такое нарушение высказывается предупреждение или налагается штраф 30 евро.

За несоблюдение безопасной дистанции или интервала могут сделать предупреждение или наложить штраф водителю от 25 до 140 евро вместо нынешних 15 евро.

За нарушение правил, регламентирующих подачу предупреждающего сигнала, водителю транспортного средства (не являющегося велосипедом или мопедом) будут сделать предупреждение или выписывать штраф от 15 до 30 евро. На данный момент штраф составляет 15 евро.

За перевоз детей не по правилам предусмотрено предупреждение или денежный штраф водителю от 30 до 70 евро вместо теперешних 15 евро.

И об этих поправках Сейму еще предстоит проголосовать в последнем чтении.