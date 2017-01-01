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Прокуратура выдвинула обвинение врачу за незаконное принятие взятки в 800 евро

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Генеральная прокуратура выдвинула обвинение врачу за незаконное принятие 800 евро.

Врачу выдвинуто обвинение в незаконном вымогательстве и принятии вознаграждения.

За такое преступление могут лишить свободы на срок до 5 лет, приговорить к принудительным работам или вынести денежный штраф, отняв право на определенную деятельность сроком до 5 лет,

рассказала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эидука.

Как ранее писал Русский TVNET, по сообщению KNAB, в июле 2017 года Служба неотложной помощи госпитализировала пациентку. В сентябре врач провел предоперационный осмотр пациентки и потребовал с нее 800 евро.

Через несколько дней KNAB получило заявление о возможном уголовном преступлении, хотя врач на тот момент операцию уже сделал.

KNAB попросило суд принять решение о проведении специального следственного эксперимента в отношении врача. Суд разрешил провести следственный эксперимент и санкционировал обыск в кабинете врача.

12 сентября 2017 года врач противоправно принял 800 евро, и в этот же день во время обыска в его кабинете сотрудники KNAB изъяли эту сумму.

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