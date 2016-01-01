Экс-глава СГД: Бункус и Спрудс писали жалобы друг на друга

Экс-директор СГД Инара Петерсоне в интервью телеканлу LNT указала, что во время ее работы на этом посту пришлось столкнуться со взаимной неприязнью двух администраторов.

По ее словам в период с 2013 по 2016 год представители «группировок» обоих - и Мартиньша Бункуса, и Мариса Спрудса писали жалобы друг на дурга.

"Да в это время была напряженность. Писали друг на друга - мол, процесс неплатежеспособности у другого проходит неправильно, еще и СГД вмешивая, - рассказала Петерсоне.

Как уже сообщал Русский TVNET, рано утром 30 мая в районе Лесного кладбища в своей машине был расстрелян администратор неплатежеспособности и присяжный адвокат Мартиньш Бункус. Убийство было тщательно спланировано, и полиция связывает его с профессиональной деятельностью Бункуса. Известно, что преступление совершили как минимум два человека, используя огнестрельное оружие.

Позже они отогнали фургон, из которого стреляли, в лес к железной дороге и подожгли его, чтобы скрыть улики.

Впервые в истории Латвии полиция за информацию в расследовании убийства может назначить вознаграждение.

Напомним, 14 февраля 2018 года суд Видземского предместья Риги постановил освободить находившегося под арестом с июня 2017 года Спрудса из-под стражи под залог в 500 тысяч евро.

Спрудсу удалось за два дня собрать полмиллиона евро, он внес их в качестве залога и 16 февраля был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму.

Прокуратура предъявила Спрудсу обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств. Своей вины он не признает.

По делу обвиняются еще пять лиц, в том числе финансист Йоренс Райтумс, которому инкриминируется вымогательство и легализация преступно нажитых средств, а также бывший администратор Илмар Крумс.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что в числе других обвиняемых - предприниматели Мартиньш Крумс и Гунтар Слишанс, а также гражданин Ирландии Тимоти Келли.

В заявлении Госполиции о передаче дела в прокуратуру говорится, что в 2016 году, используя процесс ликвидации «Trasta komercbanka» в корыстных интересах, администраторы неплатежеспособности по предварительному сговору занимались вымогательством в составе организованной группы с еще четырьмя лицами.