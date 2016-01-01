Скуиньш отозвал свою кандидатуру на пост генерального директора СГД

Марис Скуиньш отозвал свою кандидатуру на пост гендиректора Государственной службы доходов (СГД). Об этом говорится в его обращении к СМИ.

«Организаторы клеветнической кампании и те, кто ее тиражировал в СМИ, одержали победу. Я пришел с взвешенными предложениями и четким видением развития СГД. Я рад, что они были по достоинству оценены конкурсной комиссией, во время беседы с министром финансов, на переговорах с представителями отраслевых организаций и фракций.

Сегодня я информировал Полицию безопасности о признаках клеветнической кампании, которые были в моем распоряжении.

Последние дни стали ярким свидетельством того, что в политической культуре царит болото в самом жалком его обличье»,

- говорится в заявлении Скуиньша. Он также сообщает, что о своем решении уже информировал министра финансов Дану Рейзниеце-Озолу и директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса.

LETA ранее сообщала, что большинство коалиции не спешит выразить свою поддержку Скуиньшу в связи с выдвижением на должность главы СГД.

По словам руководителя фракции «Единства» Хосама Абу Мери, «поспешное выдвижение Мариса Скуиньша на должность гендиректора СГД создает «deja vu» с летом 2016 года и попытками министра финансов продвинуть на должность главы СГД неоднозначно оцениваемую Ингу Колегову».

Сообщалось, что еще раз будет проверена возможная связь Скуиньша с втянутым в скандалы предпринимателем Мартинсонсом, который задерживался по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Вопрос о назначении Скуиньша правительство должно было рассмотреть 12 июня.