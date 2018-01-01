Пропавшую из Елгавской больницы Эвиту нашли: она была обессиленная, но живая

33-летняя Эвита Скуя, пропавшая 3 июня 2018 года в Елгаве три дня спустя с момента пропажи, найдена ослабленной, но живой. Ее нашли родные вместе с местными добровольцами, которые искали пропавшую в окрестностях Елгавской больницы вчера и сегодня. Как только что сообщила добровольцам Bezvests.lv сестра пропавшей Эвиты Лига, она находится под присмотром медиков:

«Сестру удалось найти «примерно в километре от Елгавской больницы, откуда она пропала 3 дня назад. Эвита, обессиленная, лежала в траве у реки, практически без сил. Температура ее тела по словам медиков, понизилась почти до 34 градусов, что представляло серьезную угрозу здоровью, так что то, что ее сегодня нашли, вероятно, спасло ей жизнь. Сейчас Эвита вместе с нашей второй сестрой, Иветой, находится в больнице под наблюдением медиков. Ей оказывают всю необходимую помощь. Благодарим всех добровольцев за оказанную помощь. Понимаем, что не всегда это возможно физически, ведь пропадает так много людей! Но все равно мы вам всем очень-очень благодарны - и тем, кто физически искал, и всем, кто делился информацией и помогал публикациями, и оказывал нам моральную поддержку и просто переживал за нас! « - добавила Лига.

Bezvests.lv также благодарит всех, кто звонил и сообщал о том, что видел похожую женщину, кто помогал распространять информацию, кто делал публикации на своих страницах и на новостных порталах. Большое вам всем человеческое спасибо! Общими усилиями человеку удалось спасти жизнь.

Напомним, что около 19:00 часов 33--летняя Эвита вышла из Елгавской больницы и пропала. Последний раз женщину в больнице навещала сестра, в день пропажи в 14:00.