Кайминьш Vs «герлфренд» Абу Мери: Вопросов мне не задавайте, вы сегодня с ним проснулись!

На прошлой неделе огласку получил скандал на передаче Rīta Panorāma LTV, проходившей в прямом эфире. На ней разгорелся конфликт между депутатом Сейма Артусом Кайминьшем и журналисткой Линдой Круминей (которая с некоторых пор является возлюбленной политика Хосама Абу Мери), сообщает nra.lv.

В ходе эфира началась словесная перепалка между депутатом и журналисткой в результате которой Кайминьш заявил: «Моя позиция такова, что вам, Линда, нельзя задавать мне вопросы о предложениях партии «Единство«. Вы сегодня утром проснулись с руководителем фракции «Единство«. Вы живете вместе с ним. Вы необъективны».

Круминю такой поворот очень разгневал и она бросила: «А вы меня жить не учите!".

В результате конфликта руководитель канала LTV Иварс Белтс заявил, что

на время предвыборной кампании Круминя не будет появляться в эфире.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга Криста Луиза Приедите ответила, что это не означает, что журналистка совсем пропадет. Во избежании конфликта интересов Линда пока не будет интервьюировать политиков и не будет принимать участие в политических передачах", - заявила она.

Круминя отказалась комментировать случившееся.

Как уже писал Русский TVNET: в ноябре прошлого года депутат Сейма Хосам Абу Мери (43) побывал на Латвийском телевидении, где в передаче Rīta Panorāma давал интервью очаровательной ведущей Линде Крумине (38). Деловая встреча стала судьбоносной в жизни политика. У пары начался период романтических свиданий.

На прошлой неделе журналисты издания Privāta dzīve встретили пару в одном из рижских ресторанов, где политик и телеведущая наслаждались романтическим ужином. Оба выглядели влюбленными.

«Она очень милая, спокойная и позитивная», - так о новой подруге, ведущей передачи Rīta Panorāma на ЛТВ Линде Крумине, говорит Хосам Абу Мери.

В разговоре с Privāta dzīve Линда сказала, что Абу Мери ей и раньше казался привлекательным мужчиной. Но она из тех женщин, которые предпочитают консервативные отношения и ждут, когда мужчина сделает первый шаг, проявит инициативу.

«Он мне написал одно письмо, потом другое прежде, чем я согласилась встретиться», - сказала телеведущая.