Министр финансов: на должность гендиректора СГД будет объявлен новый конкурс

На должность гендиректора Службы государственных доходов (СГД) будет объявлен новый конкурс, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, комментируя решение Мариса Скуиньша снять свою кандидатуру на этот пост.

Она сказала агентству ЛЕТА, что с уважением относится к решению Скуиньша, но не информирована о его причинах.

Рейзниеце-Озола признала, что решение Скуиньша означает задержку с назначением нового руководителя налоговой службы, так как придется проводить новый конкурс. По словам министра, конкурсной комиссии под руководством Государственной канцелярии при отборе кандидатов придется уделить гораздо больше внимания устранению потенциальных рисков.

На вопрос, принял ли Скуиньш решение снять свою кандидатуру в результате политического давления, Рейзниеце-Озола сказала, что не знает, потому что не встречалась с ним и не обсуждала его решение. «Сегодня важнее смотреть в будущее», - добавила министр.

Уже на следующей неделе она планирует встретиться с директором Госканцелярии Янисом Цитсковскисом, чтобы обсудить вопросы, связанные с проведением нового конкурса на должность руководителя СГД. Также министр намерена говорить о возможном изменении конкурсной процедуры, чтобы исключить риски.

Скуиньш сегодня распространил заявление для СМИ, в котором сообщил об отзыве своей кандидатуры.

«Организаторы клеветнической кампании и те, кто ее тиражировал в СМИ, одержали победу. Я пришел с взвешенными предложениями и четким видением развития СГД. Я рад, что они были по достоинству оценены конкурсной комиссией, во время беседы с министром финансов, на переговорах с представителями отраслевых организаций и фракций. Сегодня я информировал Полицию безопасности о признаках клеветнической кампании, которые были в моем распоряжении. Последние дни стали ярким свидетельством того, что в политической культуре царит болото в самом жалком его обличье», - говорится в заявлении.

Как агентство ЛЕТА сообщало ранее, партии правящей коалиции не обещали поддержки утверждению Скуиньша на пост гендиректора налоговой службы. Перед принятием окончательного решения политики хотят получить результаты проверки о возможной связи Скуиньша со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.

Директор Государственной канцелярии ранее заявил, что предполагаемая связь Скуиньша с предпринимателем Мартинсонсом, который был задержан по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича, будет еще раз проверена.

Цитсковскис подчеркнул, что конкурсная комиссия выбрала наиболее сильного кандидата - человека, у которого есть концепция развития учреждения, ясное представление о целях, хорошее образование и опыт руководителя. Он напомнил, что комиссия единогласно поддержали кандидатуру Скуиньша, при этом ему были заданы вопросы о связи с Мартинсонсом, и он утверждал, что никогда с предпринимателем не встречался и не знаком с ним.

Тем не менее руководитель Госканцелярии решил обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Полицию безопасности, чтобы они еще раз проверили все обстоятельства.

Газета «Diena» ранее сообщила, что Скуиньш был финансовым директором предприятия по реализации когенерационных проектов «Energo Capital». Основными инвесторами в этих проектах были Мартинсонс и бывший совладелец «Parex banka» Виктор Красовицкий.

Скуиньш занимал должность финансового директора «Energo Capital» с февраля по октябрь 2012 года. Также он руководил работой по изучению юридических, экологических и бизнес-аспектов когенерационных проектов с целью получения в банках кредитов для их реализации. В настоящее время «Energo Capital» прошло процесс неплатежеспособности и осталось должно государству 135 495 евро.

В свою очередь газета «Неаткарига» сообщила, что Скуиньш в 2012 году был также членом правления, владельцем и даже ликвидатором предприятия «Natural Resources», а совладельцем этой компании в свое время был Мартинсонс.