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Депутаты одобрили введение штрафов до 100 евро за использование телефонов за рулем

LETA
Фото: PantherMedia/ScanPix

Сейм сегодня во втором чтении одобрил поправки к закону, которые предусматривают за использование водителем во время движения транспортного средства смартфона, ноутбука или планшета штраф в размере от 25 до 100 евро.

Ранее на заседании юридической комиссии депутаты напомнили о произошедшей в Венгрии трагедии, когда водитель микроавтобуса за мгновение до аварии пользовался фейсбуком. В результате аварии погибли девять человек.

Соответствующие поправки внес парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс, указав, что использование смарт-устройств за рулем может создать опасные ситуации.

По соответствующим поправкам в Кодексе административных нарушений Сейму еще предстоит проголосовать в окончательном чтении.

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