Награждены парни из ГПСС, ставшие известными за пределами Латвии: это не первая спасенная жизнь!

Сегодня были награждены Томас Яунземс и Борис Рутковскис - пожарные-спастатели, которые чудом поймали и таким образом спасли жизнь женщине, решившей покончить жизнь самоубийством в одной из рижских многоэтажек. Видео этого ЧП стало популярным далеко за пределами Латвии.

Глава МВД Рихард Козловскис сегодня посетил 8 часть ГПСС Рижского региона, чтобы вручить награды «За самоотверженность».

Получая награду, Яунземс поблагодарил всех за «красивые и сильные слова, которые будут поддерживать меня всю жизнь». Он расказал, что ему уже приходилось спасать человеческие жизни - тогда горел социальный дом, а в задымленной квартире на 4 этаже оставались люди. К счастью, пожарные успели вовремя.

Однако на вызов, связанный с суицидником, Томасу пришлось выезжать впервые: «Это первый мой случай. И, как мне кажется, все прошло удачно».

Парень считает, что эта история подняла престиж профессии пожарника и кто-то задумается, а не связать ли свою жизнь с работой в ГПСС?

Как уже сообщал Русский TVNET, на днях Пожарно-спасательная служба получила вызов в многоквартирный дом, были подозрения, что человек хочет выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели понимали, что если они попытаются проникнуть в квартиру, человек, скорее всего, прыгнет. Благодаря отзывчивости соседей пожарные смогли попасть в квартиру внизу и приготовились поймать человека в полете. Пока один пожарный у окна ждал прыжка, второй обеспечил, чтобы в результате поимки спасатели сумели удержать человека.

В свою очередь другие пожарные спасатели с оборудованием альпинистов пытались добраться до человека с крыши здания, однако они заметили, что руки человека начали скользить, и он упал.

«Мне было распоряжение - отправиться на 3 этаж ниже и попробывать словить эту женщину в случае, если она начнет прыгать. Зашли в квартиру, открыли окно, посмотрели наверх - она уже собиралась прыгать, поменяла позу и отсчитывала секунды. Еще миг и она полетела вниз», - вспоминает Томас.

Томас каким-то чудом смог ухватить женщину, хотя в последний миг ему показалось, что она все же выскользнула. Однако, к счастью, это было не так. Спасатель признался, что спасение жизни - это не только его заслуга, неоценимую помощь ему оказал и коллега, который удерживал Томаса на случай его падения их окна.

Отметим, что этот случай не остался без внимания СМИ России и Великобритании.