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За резкое торможение, дрифт и езду на заднем колесе мотоцикла штраф - до 280 евро

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Rebeka Žeire / LETA

Сейм сегодня во втором чтении одобрил поправки к закону, которые предусматривают наказания за такие проявления агрессивного вождения, как необоснованно резкое торможение, дрифт и езда на заднем колесе мотоцикла.

Соответствующие поправки на рассмотрение в парламент внесло Министерство сообщения.

За такие нарушения водителей будут штрафовать в размере от 70 до 280 евро.

Исключения будут предусмотрены для спортивных, развлекательных и демонстрационных мероприятий.

По соответствующим поправкам в Кодексе административных нарушений Сейму еще предстоит проголосовать в окончательном чтении.

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