Госполиция: по делу об убийстве Бункуса ведется очень интенсивное расследование

По делу об убийстве администратора процесса неплатежеспособности Мартиньша Бункуса следователи продолжают очень интенсивное расследование, заявил телеканалу LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Продолжается обширная работа, которая связана с изучением места убийства, фиксируется и проверяется вся поступающая в распоряжение полиции информация, чтобы выяснить, кто совершил убийство, сказал Кюзис.

Как подчеркнул начальник Госполиции, нельзя отрицать, что убийство было спланированным, и однозначно оно связано с организованной преступностью.

Как сообщалось, Бункус был застрелен утром 30 мая, когда проезжал возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия была сожжена автомашина с поддельными номерами, которая, как предполагается, связана с убийством.