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Госполиция: по делу об убийстве Бункуса ведется очень интенсивное расследование

LETA
Начальник Государственной полиции Интс Кюзис | Фото: Zane Bitere/LETA

По делу об убийстве администратора процесса неплатежеспособности Мартиньша Бункуса следователи продолжают очень интенсивное расследование, заявил телеканалу LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Продолжается обширная работа, которая связана с изучением места убийства, фиксируется и проверяется вся поступающая в распоряжение полиции информация, чтобы выяснить, кто совершил убийство, сказал Кюзис.

Как подчеркнул начальник Госполиции, нельзя отрицать, что убийство было спланированным, и однозначно оно связано с организованной преступностью.

Как сообщалось, Бункус был застрелен утром 30 мая, когда проезжал возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия была сожжена автомашина с поддельными номерами, которая, как предполагается, связана с убийством.

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