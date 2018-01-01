Реальная ситуация: ребенок не попадает в детский сад, потому что 1 сентября - это суббота

У одной семьи в Риге этой весной образовалась необычная ситуация с очередью в садик в Северном районе столицы. Несмотря на то, что у семьи приоритет на поступление второго ребенка в детсад, так как старший ребенок уже посещает его, они были очень разочарованы, когда подошло время зачисления. Рижская дума отговорилась распространенным в апреле напоминанием родителям пересмотреть регистрационное заявление, учитывая, что 1 сентября в этом году выпадает на субботу.

«Мы с мужем задекларированы в Риге, мы знали, что у ребенка будет приоритет из-за старшего, младшего мы зарегистрировали уже через месяц после рождения в тот же сад. Зная, что будет приоритет при достижении 1,5 года, мы даже и не записывались в другие сады», - читательница написала в TVNET .

В начале мая семья ждала приглашение на заключение договора, потому что сад начинается уже в сентябре, когда ребенку исполнится почти два года, но вдруг они случайно узнали, что все приглашения 1-й очереди уже разосланы, а им - нет.

«Это было полной неожиданностью и неприятным сюрпризом! Мы же рассчитывали на муниципальный сад, соответственно планировали финансы, работу...», - поделилась женщина своим изумлением.

В поисках решения руководство сада утверждало, что ребенка просто нет в списке и все.

«Дозвонились до Департамента образования Рижской думы, там удалось выяснить, что мы сами виноваты, потому что при регистрации в детский сад через электронную систему датой начала поступления отметили не 1-е сентября (которое в этом году выпадает на субботу), а несколько дней после. Теперь надо ждать, что кто-то откажется от своего места и надеюсь, мы появимся в следующем списке».

«

Знаем, что мы такие не одни. Несколько родителей с этим столкнулись. Мы не хотим никого упрекать, только предупредить других родителей, чтобы у них так не случилось.

Электронная система позволяет отмечать любой день в календаре, с которого родители хотят водить своего ребенка в сад. Может, стоит запретить выбирать дату в календаре?» - предлагает мамочка.

Рижская дума отметила, что самоуправление еще в конце апреля распространило информацию о том, что родители должны проверить свое регистрационное заявление.

«В 2018/2019 учебном году 1 сентября - это суббота, и, возможно, многие родители как желаемую дату начала садика отметили 3 сентября - понедельник. Департамент обращает внимание, что с 1 мая по 31 августа, создавая список претендентов на новый учебный год, буду приглашены дети, у которых желаемая дата поступления указана 1 сентября», - сказано в распространенном думой приглашении.

Департамент напоминает, что у родителей до того, как ребенок добавлен в список, есть право поменять желаемое время поступления.