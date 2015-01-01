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Полиция вовсю готовится к завтрашнему гей-параду: главное, не допустить насилие

LETA
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Фото: Ieva Čīka / LETA

Вербальные конфликты по время проведения гей-парада неизбежны, однако главное задание стражей порядка - не допустить физическое насилие -об этом заявил в передаче «900 секунд» LNT начальник Госполиции Интс Кюзис.

Вполне понятно, что это мероприятие неоднозначно воспринимается нашим обществом. Могут быть люди, которые будут протестовать против однополой любви насильственными действиями.

Кюзис вспомнил первый парад секс-меньшинств в Риге и заметил, что полиция была не готова к нему. «Балтийский прайд 2018» проходит на протяжении 100 дней, предусмотрены различные мероприятия, кульминацией станет парад, который пройдет в субботу 9 июня.

В последний раз прайд проводился в 2015 году - тогда участвовало около 5 000 человек.

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