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Погода на неделю: днем греемся, ночью мерзнем

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

В начале следующей недели Латвию пересечет зона низкого давления, поэтому ожидаются дожди, но осадков будет недостаточно для того, чтобы закончился засушливый период, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и «Global Forecast System».

В ближайшие ночи температура воздуха понизится до +3..+9 градусов, на северо-востоке - местами до нуля градусов.

В субботу ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, воздух прогреется до +17..+22 градусов, местами в Курземе - до +24 градусов.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, температура воздуха повысится на пару градусов.

В понедельник во второй половине дня и в ночь на вторник Латвию с запада пересечет атмосферный фронт с осадками. Дожди местами ожидаются и вторник днем.

Температура воздуха в ряде регионов превысит +25 градусов, а в середине недели станет прохладнее.

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