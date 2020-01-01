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ЕК обещает больше поддерживать молодых фермеров и маленькие хозяйства

LETA
Ферма на крыше Парижа | Фото: REUTERS/Scanpix

Ознакомив экспертов Министерства земледелия и латвийских крестьян с предложением Еврокомиссии (EK) по общей сельскохозяйственной политике ЕС после 2020 года, представители EK подчеркнули увеличение поддержки молодых фермеров и малых и средних крестьянских хозяйств.

С экспертами Минземледелия, крестьянами и представителями различных учреждений сегодня встретились представители гендиректората EK по сельскому хозяйству и развитию села Кристина Бори и Иман Бутс. Они отметили, что предложение EK по следующему многолетнему бюджету общей сельскохозяйственной политики ЕС предусматривает большую гибкость и ответственность стран-участниц при выборе, как и куда вкладывать выделенное им в ее рамках финансирование.

В сфере прямых дотаций для крупных хозяйств предлагается установить потолки и перераспределить средства, больше поддерживая малые и средние хозяйства. Важно также, чтобы деньги доходили до молодых фермеров (в возрасте до 40 лет), которые получили бы возможность увеличения поддержки до 100 тыс. евро, сообщили представители ЕК.

ЕК предлагает также, чтобы страны-участницы по меньшей мере 2% выделенных им дотаций отвели в поддержку начала деятельности молодых фермеров.

Какое хозяйство считать крупным, а какое - средним или малым, EK не определила, но установила критерии для дефиниции крупных хозяйств. Планируемые для крупных хозяйств ограничения в Латвии могли бы коснуться всего 0,8% больших хозяйств.

«В ряде вопросов страны-участницы получат свободу выбора. Политика упрощается, крестьяне получат доступ к консультациям, административное бремя будет снижено», - пояснили представители EK.

Каждая страна ЕС разработает стратегический план общей сельскохозяйственной политики, который EK утвердит в течение восьми месяцев, и раз в год сможет подавать поправки к плану и должна будет представлять отчеты о его выполнении.

В предложениях EK по финансированию общей сельскохозяйственной политики в следующем многолетнем бюджете ЕС Латвии выделено 3,042 млрд евро в нынешних ценах.

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