Рекорд! В Даугаве выловлен сом весом в 100 кг

Янис Ритумс и Гунарс Гроза 6 июня вытащили из Даугавы настоящего речного «монстра» - сома весом в 100 кг и длиной 2,45 м.

Как сообщает издание Staburags, мужчины поделились, что этот процес был нелегким. «Трудно! Были приблизительно на середине реки и сома тащили вдвоем. Процесс продолжался около 2 часов , он же не стоит спокойно, как привязанная корова; туда-сюда, но нам удалось его вытянуть. Хорошо, что купил новую лодку, которая больше и шире старой. Подплыли к берегу и вдовем вытащили его на берег».

Примечательно, что в июне прошлого года Янис Ритумс вытащил сома весом в 86 кг, а еще годом ранее - 69 килограмового.