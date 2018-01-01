Во время гей-парада полиция будет работать по специально разработанному плану

Госполиция во время «Балтийского прайда» в Риге будет работать по специально разработанному плану и обещает максимально снизить риск конфронтации.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Сигита Пилдава, для обеспечения порядка во время мероприятий «Балтийского прайда» полиция запланировала необходимые ресурсы. Для предотвращения возможных провокационных действий полицейские применят соответствующие правовые инструменты.

«Балтийский прайд» в обществе расценивается неоднозначно, что может вызвать риски конфронтации.

«Риски существуют, но полиция готова обеспечить общественный порядок», - подчеркнула Пилдава.

Рижская дума согласовала проведение всех заявленных на 9 июня мероприятий «Балтийского прайда 2018».

«Балтийский прайд» проводится каждый год в одной из трех стран Балтии, в этом году он пройдет в Риге. На участие в нем заявлено около 2000 человек.

«Балтийский прайд 2018» в Риге состоит из 100 мероприятий, которые поднимают вопрос о правах секс-меньшинств в Латвии, Балтии и во всем ЕС. Он начался 3 марта и продлится 100 дней, его главная неделя - с 4 по 10 июня. Кульминацией «Балтийского прайда» станет уличное шествие 9 июня.

Как отметила председатель правления «Мозаики» Кристине Гарина, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.