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В ночь на субботу резко похолодает; возможны заморозки

Русский TVNET
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Фото: AP/Scnapix

В ночь на субботу в Латвии ожидается ясная погода со слабым ветром или без него вовсе, в связи с чем температура воздуха резко понизится, сообщает агентство ЛЕТА.

Воздух остынет до +3..+9 градусов, а в северо-восточной части страны - до 0..+3 градусов. Местами ожидаются заморозки на уровне почвы.

В субботу синоптики обещают сухую и преимущественно солнечную погоду, больше облаков будет в Видземе и Латгале. Сильного ветра не прогнозируется.

Днем столбик термометра поднимется до отметки в +17..+22 градуса, местами в Курземе потеплеет до +24 градусов.

В Риге ожидается солнечная суббота, будет дуть слабый, а днем и умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +9 градусов, местами в пригороде - до +5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +19 градусов.

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