Семейные врачи потребуют приостановить реформу здравоохранения

Сегодня на собрании Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) медики поддержали призыв не голосовать за Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и проводимую им политику в сфере здравоохранения, сообщила агентству ЛЕТА президент ЛАСВ Сармите Вейде.

Семейные врачи считают, что министр здравоохранения Анда Чакша, премьер-министр Марис Кучинскис и представляемая ими политическая партия (СЗК) «оставили врачей и пациентов у разбитого корыта», сказала она.

Врачи договорились в начале июля дать оценку работе системе электронного здравоохранения (СЭЗ). Пока в ней будет невозможно полноценно (за 30 секунд) выписывать рецепты и листы нетрудоспособности, не будет полноценного регистра лекарств, семейные врачи откладывают использование других функций СЭЗ и один день в неделю вообще не будут ею пользоваться.

Сегодня семейные врачи решили потребовать приостановить введение закона о финансировании здравоохранения, так как он ставит под угрозу здоровье пациентов, особенно менее защищенных жителей Латвии.

Они поддерживают также требование увеличить финансирование практик семейных врачей.

Врачи решили осудить деятельность министра здравоохранения и проведенную реформу, направленную от индивидуального подхода к здравоохранению пациента к безличному. «Эта реформа уничтожит практики семейных врачей и послужит созданию поликлиник, что ухудшит качество обслуживания пациентов и их удовлетворенность, вызовет лишние расходы в госбюджете», - считает Вейде.

Как сообщалось, министр здравоохранения Анда Чакша в первой половине мая пообещала, что в течение двух месяцев работа СЭЗ улучшится. Она сообщила, что в одном из модулей СЭЗ найдена ошибка, которая тормозит работу всей системы, и в ближайшее время она будет устранена.