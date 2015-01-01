Пьяные за рулем: полиция «приласкала» электрошоком 15-летнего парня

На этой неделе в Риге полиция после погони и применения электрошокового пистолета задержала пьяного мужчину, который, возможно, управлял автомобилем.

Вечером 5 июня муниципальная полиция Риги получила информацию об автомобиле «Volkswagen Caddy» белого цвета, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка исследовали указанную жителем территорию и недалеко от улицы Парадес заметили соответствующую описанию машину, которая врезалась в дерево.

Полицейские незамедлительно подъехали к автомобилю и заметили двух человек, которые, увидев приближение стражей порядка, бросились бежать. Один сбежал, а второго удалось схватить, однако тот вырвался и продолжил бежать в направлении луга, где споткнулся.

Чтобы задержать беглеца безопасным способом, один из полицейских использовал электрошоковый пистолет, который и поставил точку на попытках бегства.

Позднее молодой человек пояснил, что ему 16 лет и за рулем его не было, однако проверка данных показала, что ему всего 15 лет.

На место происшествия были вызваны Госполиция и медики, которые позднее констатировали, что госпитализация парню, пережившему удар электрошока, не нужна.

Пока выяснялись все обстоятельства дела, внезапно подошел 35-летний мужчина, который рассказал, что находился за рулем машины. При этом он отрицал, что в салоне находился кто-то еще. Чуть позже выяснилось, что этот мужчина пьян. Кроме того, оказалось, что у машины поменяны номерные знаки и она не может участвовать в дорожном движении, так как снята с учета.

Обстоятельства происшедшего продолжает выяснять Госполиция, в том числе и то, кто в конце концов управлял автомобилем, так как показания мужчины не совпадали с показаниями парня.