ПБ рассмотрела заявление о возможной связи Скуиньша с Мартинсонсом

Полиция безопасности (ПБ) рассмотрела заявление Госканцелярии о возможной связи теперь уже бывшего кандидата на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Мариса Скуиньша со скандально известным предпринимателем Марисом Мартинсонсом, сообщили агентству ЛETA в ПБ.

О результатах проверки ПБ известит Госканцелярию. Более подробных комментариев ПБ не дает, так как информацию о ее действиях как спецслужбы не подлежит разглашению.

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис ранее заявил, что предполагаемая связь Скуиньша с предпринимателем Мартинсонсом, который был задержан по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича, будет еще раз проверена.

Цитсковскис подчеркнул, что конкурсная комиссия выбрала наиболее сильного кандидата - человека, у которого есть концепция развития учреждения, ясное представление о целях, хорошее образование и опыт руководителя. Он напомнил, что комиссия единогласно поддержали кандидатуру Скуиньша, при этом ему были заданы вопросы о связи с Мартинсонсом, и он утверждал, что никогда с предпринимателем не встречался и не знаком с ним.

Тем не менее руководитель Госканцелярии решил обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и ПБ, чтобы они еще раз проверили все обстоятельства.

Газета «Diena» ранее сообщила, что Скуиньш был финансовым директором предприятия по реализации когенерационных проектов «Energo Capital». Основными инвесторами в этих проектах были Мартинсонс и бывший совладелец «Parex banka» Виктор Красовицкий.

Скуиньш занимал должность финансового директора «Energo Capital» с февраля по октябрь 2012 года. Также он руководил работой по изучению юридических, экологических и бизнес-аспектов когенерационных проектов с целью получения в банках кредитов для их реализации. В настоящее время «Energo Capital» прошло процесс неплатежеспособности и осталось должно государству 135 495 евро.

В свою очередь газета «Неаткарига» сообщила, что Скуиньш в 2012 году был также членом правления, владельцем и даже ликвидатором предприятия «Natural Resources», а совладельцем этой компании в свое время был Мартинсонс.