В Риге и Таллине цены на горючее растут, в Вильнюсе снижаются

На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Риге и Таллине повысились, в Вильнюсе понизились, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки и самое дорогое дизельное горючее продавались в Таллине, далее следовала Рига, а самое дешевое горючее было в Вильнюсе.

В Риге цены на АЗС «Circle K» на этой неделе выросли на 0,8%. Бензин 95-й марки подорожал до 1,342 евро, дизельное горючее - до 1,262 евро за литр

В Вильнюсе цены на бензин и дизельное горючее уменьшились на 0,3%, до 1,305 евро и 1,223 евро за литр.

В Таллине на АЗС «Circle K» 95-й бензин подорожал на этой неделе на 0,7% до 1,399 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,7% до 1,349 евро за литр.

Цена автогаза в Таллине на этой неделе не изменилась и составила 0,649 евро за литр. В Риге автогаз подорожал на 2% до 0,509 евро за литр, в Вильнюсе подешевел на 0,2% до 0,595 евро за литр.