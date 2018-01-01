В Риге прошло гей-шествие «Балтийский прайд»

Мероприятие длилось с 12 до 15 часов и началось в Верманском парке, затем участники отправились по маршруту улиц Элизабетес - Бривибас - Бруниниеку и затем по Тербатас вернутся в Верманский парк. Организация «Мозаика» планирует проводить публичные мероприятия до 18 часов.

Здесь находятся представители Госполиции и Муниципальной полиции. Стражи порядка появились в центре Риги на трех автобусах Rīgas satiksmes, у входа в парк несколько полицейских автомашин.

Также дежурят кинологи с собаками.

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

«Балтийский прайд 2018» в Риге состоит из 100 мероприятий, которые поднимают вопрос о правах секс-меньшинств в Латвии, Балтии и во всем ЕС. Он начался 3 марта и продлится 100 дней, его главная неделя - с 4 по 10 июня. Кульминацией «Балтийского прайда» станет уличное шествие 9 июня.

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

Среди участников - люди разных возрастов, есть и дети. Многие специально подготовились к шествию, одев костюмы или яркие атрибуты. Они несут флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.

Среди гостей - представители Великобритании, Германии, Дании и других стран. Здесь также присутствует посол Финляндии в Латвии Олли Кантаненс.

По ходу процессии стоят или перемещаются противники парада, которые свистят вслед участникам.

В начале шествия участников встретили несколько десятков протестующих. Еще одна группа протестующих, примерно десять человек, держит в руках плакаты «Нет извращениям, да нормальным семьям», «мужчина + женщина = нормально». Также присутствует много зрителей, которые снимают шествие на видео и фотографируют.

Шествие сопровождается большим количеством полицейских, впереди его едут две машины государственной полиции.

На 14.00 никаких инцидентов находящиеся здесь корр. TVNET не наблюдали. Однако агентство LETA сообщает, что полиция задержала некоего мужчину, который кинул в участников гей-парада дымовую шашку.

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

Как ранее отметила председатель правления «Мозаики» Кристине Гарина, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Необходимость прайда в Латвии подтверждается попытками ограничить права человека в последнее время, заявил агентству ЛЕТА председатель правления объединения геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) Каспар Залитис.

Прайд важен для того, чтобы актуализировать вопросы прав человека в Латвии.

В последнее время были попытки их ограничить, например, запрет на донорство яйцеклеток для нерожавших женщин.

Прайд, проходящий в Риге - это наиболее видимое событие, показывающее наличие общины ЛГБТ в Латвии и странах Балтии. Шествие показывает, что секс-меньшинства - такие же люди, как все остальные.

По словам Залитиса, в этом году внимание будет обращено не только на общину ЛГБТ, но и на права женщин, СПИД и ВИЧ, свободу слова и другие вопросы.

Залитис добавил, что с каждым годом растет число людей, поддерживающих прайд, а агрессия уменьшается.

Следующий прайд в Риге планируется в 2021 году.

Госполиция во время «Балтийского прайда» в Риге работает по специально разработанному плану и обещает максимально снизить риск конфронтации.