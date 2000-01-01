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Противники секс-меньшинств собрались у Верманского парка с плакатами

Русский TVNET/LETA
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В заявленной фондом «Стоп иммиграции» акции протеста против прайда у Верманского сада участвуют около 30 человек, которые разделились на две части - одни стоят возле ул. Барона, другие - возле ул. Меркеля.

Организаторы определили свое мероприятие как «протест против популяризации гомосексуализма и других ментальных отклонений».

Протестующие обращаются к прохожим, но те отзываются неактивно.

У участников акции протеста имеются плакаты, ясно направленные против Балтийского прайда и сексуальных меньшинств. На одном из них написано «Мать, отец, семья». Есть и громкоговоритель, но он пока не используется.

В Верманском саду постепенно начинают собираться участники прайда.

Гей-шествие проводится каждый год в одной из трех стран Балтии, в этом году он пройдет в Риге. На участие в нем заявлено около 2000 человек.

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