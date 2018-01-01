А теперь слово предоставляется... «Яркие моменты» гей-парада в Риге (18+)

Сегодня по центральным улицам Риги прошли около 8000 участников гей-парада. Он состоялся без особых ЧП, но в присутствии многочисленных противников популяризации однополой любви.
Корреспонденты TVNET запечатлели некоторых из них. Смотрите и слушайте!
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Шествие Балтийского прайда в субботу, в котором приняли участие несколько тысяч человек, завершилось без существенных инцидентов, сообщила представитель Госполиции Сигита Пилдава.
Какой-то мужчина бросил в участников шествия дымовую шашку и был задержан полицией, а еще один словесно угрожал представителям сексуальных меньшинств.
После шествия в Верманском парке проходит концерт.