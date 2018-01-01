А теперь слово предоставляется... «Яркие моменты» гей-парада в Риге (18+)

Сегодня по центральным улицам Риги прошли около 8000 участников гей-парада. Он состоялся без особых ЧП, но в присутствии многочисленных противников популяризации однополой любви.

Корреспонденты TVNET запечатлели некоторых из них. Смотрите и слушайте!

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Шествие Балтийского прайда в субботу, в котором приняли участие несколько тысяч человек, завершилось без существенных инцидентов, сообщила представитель Госполиции Сигита Пилдава.

Какой-то мужчина бросил в участников шествия дымовую шашку и был задержан полицией, а еще один словесно угрожал представителям сексуальных меньшинств.

После шествия в Верманском парке проходит концерт.