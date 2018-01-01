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Концерт секс-меньшинств в Верманском парке закидали яйцами

LETA
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Фото: AP/Scanpix

Сцену на концерте «Балтийского прайда» в Верманском парке закидали яйцами. Это сделал пока неустановленный человек.

Как рассказала один из организаторов Кристине Гарина, во время концерта в сторону сцены полетели яйца, которые попали в аппаратуру. Организаторы не видели этот момент, поэтому обратились в соцсетях с просьбой отозваться свидетелей. Кроме того, они обратились в полицию.

Как уже сообщал Русский TVNET, прошедший сегодня в Риге гей-парад в целом прошел спокойно. Однако полиция задержала мужчину, который бросил в участников шествия секс-меньшинств дымовую шашку. Как сообщила представитель Госполиции Сигита Пилдава, мужчина задержан, и против него начато административное делопроизводство.

Еще один мужчина словесно угрожал одному из участников шествия физической расправой.

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