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Жара возвращается: на новой неделе воздух прогреется до +29 градусов

novaja.lv
Фото: Scanpix

После непродолжительного похолодания в Латвию постепенно вновь вернется жара. В начале новой недели воздух прогреется до +28+29 градусов. Синоптики обещают также грозы и ливни.

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии в начале следующей недели влияние антициклона снизится, и над северной частью Европы активизируются циклоны.

В понедельник столбик термометра поднимется до +29 градусов.

В западных районах страны будет немного прохладнее, там возможны дожди и грозы.

Во вторник кратковременные дожди и грозы ожидаются в центральных и восточных районах страны. Воздух прогреется до +20+25 градусов. В середине недели под влиянием западного ветра жара ненадолго отступит, температура понизится до +19+23 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, но уровень пожароопасности по-прежнему останется высоким.

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