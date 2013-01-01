Стройуправа выгоняет киоски Narvesen из центра Риги

Рижское городское строительное управление в историческом центре Риги и его защитной зоне на территории зеленых насаждений больше не выдает разрешений на временные постройки, в результате с улиц убрано несколько киосков «Narvesen».

По наблюдениям агентства ЛЕТА, убраны киоски у Латвийского национального театра, на ул. Меркеля около цирка, у Центрального вокзала.

Как пояснила агентству ЛЕТА представитель строительного управления Юлия Самуйлова,

прежние разрешения на эти постройки были выданы в 2013 году, и срок их истек.

Руководитель департамента персонала и коммуникаций ООО «Narvesen Baltija» Андис Александров подтвердил агентству ЛЕТА, что закрытие киоска у цирка связано с планами развития улицы, которые предусматривают в этом месте остановки общественного транспорта.

Киоск у национального театра закрыт в связи с предстоящим созданием Аллеи столетия на территории от восточного фасада здания театра до городского канала, сообщил он.