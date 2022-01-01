Видземский рынок планируется полностью реконструировать до конца 2022 года

Руководство «Ригас централтиргус» (РЦТ) намерено реконструировать территорию Видземского рынка и полностью восстановить его работу до 31 декабря 2022 года, говорится в письме «Ригас централтиргус» комитету городской собственности Рижской думы.

Письмо планируется рассмотреть на заседании комитета 11 июня.

РЦТ считает, что на территории рынка нужно полностью демонтировать два здания - павильона и автомойки. Здания планируется снести уже в октябре.

Если Рижская дума примет решение о том, чтобы вложить Видземский рынок в капитал РЦТ, будут разработаны три сценария развития территории с расходами и оценкой рисков.

Первый сценарий предусматривает аукцион на право аренды рынка на 30 лет, при условии, что инвестор будет развивать его на свои средства. Второй вариант предусматривает развитие рынка на средства РЦТ, для чего придется брать кредит, а третий - что рынок будет управляться РЦТ, но отдельные объекты должны развивать арендаторы.

Все три варианта предусматривают условие сохранения рынка, но с современной инфраструктурой, в том числе сохранение мясного и молочного павильонов,

обеспечение торговых мест для крестьян на открытой территории, места для ремесленников и малых производителей. На территории рынка запрещено будет строить супермаркет, предусмотрена детская игровая площадка, мероприятия по содействию культуре и туризму.

РЦТ начал перенимать Видземский рынок почти 10 лет назад, но некоторые объекты на территории рынка принадлежали частным владельцам, и с 2010 года ведутся судебные тяжбы об их отчуждении.