На каких официальных пляжах нельзя купаться из-за качества воды

Инспекция здоровья информирует, что после 4 и 5 июня в рамках государственного мониторинга проводятся проверки качества воды на пляжах и установлены некоторые ограничения. Так, запрещено плавать на пляже в Мерсрагсе (возле маяка), в Мерсрагской волости, где констатировано высокое микробиологическое загрязнение.

Нормативные показатели превышены и на пляжах «Dzintari» и «Vaivari», где из-за повышенного микробиологического загрязнения купаться не советуют. На остальных официальных пляжах качество воды соответствует требованиям и купаться можно.

Учитывая, что все пляжи, которые сейчас находятся под временным ограничением, в течение четырех последних лет мониторинга показывали хорошее качество воды, обнаруженное загрязнение можно считать временным, носящим эпизодический характер. Скорее всего загрязнения повились из-за интенсивного наплыва отдыхающих, в том числе в конце недели перед тем, как были взяты образцы.

На пляжах, на которых установлены ограничения, будут взяты образцы повторно и общественность о результатах проверки будет информирована в начале следующей недели.

Специалисты инспекции напоминают, что

запрет предполагает, что во время купания в такой воде существует более высокий риск заражения кожными заболеваниями, инфекцией желудочно-кишечного тракта или слизистой.

Совет не купаться больше распространяется на людей с чувствительной кожей и слабым здоровьем – маленьких детей, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.

Качество воды проверяется на 56 официальных морских и внутренних пляжах в течение всего пляжного сезона, вплоть до 15 сентября, делая контрольный забор образцов воды на пляжах ежемесячно.

Чтобы выбрать подходящее официальное место купания, есть возможность с ними ознакомиться на сайте Инспекции здоровья www.vi.gov.lv.