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В понедельник местами возможна гроза

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В понедельник в Латвии увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня уже во многих районах.

Возможны ливень, гроза, град и усиление ветра. Облачность будет двигаться с юго-запада на северо-восток страны.

Температура ночью понизится до +11..+16 градусов, в восточной Латвии до +8. Днем воздух прогреется до +25..+28 градусов.

В Риге в понедельник возможен дождь, гроза, усиление ветра до 11 метров в секунду. В первой половине дня температура составит до +27 градусов.

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