Поезда перешли на летнее расписание

В новом расписании предусмотрено, что у поездов будет быстрее скорость и в зависимости о маршрута сократится время в дороге от двух до девяти минут. Так, что пассажиров просят следить за изменениями.

Время прибытия и отправления поезда может меняться до десяти минут.

Изменение коснутся места отправления отдельных поездов на Рижского железнодорожном вокзале - были изменены пути и платформы.

Как обычно летом в Юрмалу будут ежедневно курсировать дополнительно 7 поездов. А на Видземское море (Саулкрасты, Царникава) для удобства пассажиров добавят по четыре поезда ежедневно.