Воскресенье, 10 июня
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Поезда перешли на летнее расписание

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Lūka / LETA

В воскресенье, 10 июня, вступило в силу летнее расписание поездов, сообщили агентству LETA представители AS Pasažieru vilciens.

В новом расписании предусмотрено, что у поездов будет быстрее скорость и в зависимости о маршрута сократится время в дороге от двух до девяти минут. Так, что пассажиров просят следить за изменениями.

Время прибытия и отправления поезда может меняться до десяти минут.

Изменение коснутся места отправления отдельных поездов на Рижского железнодорожном вокзале - были изменены пути и платформы.

Как обычно летом в Юрмалу будут ежедневно курсировать дополнительно 7 поездов. А на Видземское море (Саулкрасты, Царникава) для удобства пассажиров добавят по четыре поезда ежедневно.

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