Поезда перешли на летнее расписание

В воскресенье, 10 июня, вступило в силу летнее расписание поездов, сообщили агентству LETA представители AS Pasažieru vilciens.
В новом расписании предусмотрено, что у поездов будет быстрее скорость и в зависимости о маршрута сократится время в дороге от двух до девяти минут. Так, что пассажиров просят следить за изменениями.
Время прибытия и отправления поезда может меняться до десяти минут.
Изменение коснутся места отправления отдельных поездов на Рижского железнодорожном вокзале - были изменены пути и платформы.
Как обычно летом в Юрмалу будут ежедневно курсировать дополнительно 7 поездов. А на Видземское море (Саулкрасты, Царникава) для удобства пассажиров добавят по четыре поезда ежедневно.