Латвия отказалась от услуг американцев по ликвидации ABLV Bank

США выступают против привлечения латвийской стороной аудиторов Ernst & Young для процесса самоликвидации ABLV Bank, в то время как Латвия, возможно, откажется от контролирования процесса ликвидации всемирно известной американской компании Kroll. Такая информация есть в распоряжении передачи Nekā personīga.

Как сообщает передача, возражения США насчет аудиторов Ernst&Young, возможно, связаны с тем, что эта фирма в свое время проводила аудиты, заказанные банком.

Неформально было рекомендовано использовать представителей этой же аудиторской фирмы в Польше. Передаче известно, что эти аудиторы уже посетили Комиссию рынка финансов и капитала (FKTK), а в пятницу они отправились в США для встречи с представителями министерства финансов.

Одновременно в распоряжении передачи есть информация, что на заседании правительства в мае, латвийские чиновники отказались от идеи привлечения экспертов Kroll для надзора за ликвидацией банка.

Именно специалистов Kroll привлекали для расследования, когда четыре года назад в Молдове из трех крупнейших банков за один день пропал один миллиард евро в день. Kroll в ходе расследования выяснили, что мошенники использовали и латвийские банки - Aizkraukles banku, Latvijas Pasta banku и Privatbank.

Передача сообщает, что решение о ликвидации ABLV Bank Комиссия рынка финансов и капитала, возможно, примет уже на новой неделе.