В Facebook создана команда, которая будет уделять особое внимание выборам в Сейм Латвии

В социальной сети Facebook создана команда, которая будет уделять особое внимание выборам в Сейме в Латвии, об этом сообщает передача ЛТВ de facto.

Передаче известно, что под контролем правительства была создана Координационная группа по безопасности выборов, цель которой подготовиться к потенциальным угрозам в информационном пространстве до выборов в Сейм.

В группе участвуют представители всех министерств, Бюро по защите конституции и представители Полиции безопасности. В настоящий момент каждый отвечает за свою сферу безопасности, но для отслеживания сложных кампаний необходима слаженная работа и обмен информацией.

Создание группы доверено Гуне Шноре, которая уже год является советником премьера Мариса Кучинскиса по стратегической коммуникации.

По ее словам, группа не получит дополнительное финансирование из денег налогоплательщиков и дополнительно оплачивать трудовые часы сотрудникам государственных учреждений не планируется.

Шноре сказала, что приоритетом группы является работа с социальными сетями и поисковым системам в интернете.