После суток тушения пожар на Адажском полигоне локализован

В понедельник по полудню наконец удалось локализовать пожар на Адажском полигоне, вспыхнувший в воскресенье днем и распространившийся по меньшей мере на 300 га территории, рассказал представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис.

Яункикис пояснил, что пожар локализован, но работы по ликвидации продолжаются.

Он подтвердил, что в работах участвуют Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса, вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзников. Неизвестно, как долго продлятся работы, многое зависит и от погодных условий.

По словам Яункикиса, на данный момент тяжело определить всю сгоревшую площадь и нанесенный урон, потому что пострадали площади различных видов - и молодые посадки, и «старый» лес, и вырубки, а также мох и сухая трава. Сказать, сколько всего сгорело, будет возможно только в течение нескольких дней.

Также пока рано судить о причинах пожара. На вопрос, не связано ли это с военными учениями, Яункикс сказал, что такую возможность исключать не стоит.

«Это военный полигон, для гражданских он закрыт. Учения проходят постоянно. Нет тому подтверждения, но есть вероятность, что пожар возник в результате учений», - отметил Яункикис. Он сообщил, что по его сведениям уголовный процесс не начат.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в районе обеда во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес.

Представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина подтвердила, что пожар возник, но он находится под контролем. Она добавила, что это нередкое явление на полигоне, иногда участники учений тушат пожар собственными силами, иногда с участием вертолетов Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Возникновению пожара способствовала сухая и жаркая погода.

Сообщалось, что пожар ограничен территорией Адажского полигона.