Второй день продолжается тушение пожара на Адажском полигоне

В понедельник утром, 11 июня, все еще продолжается тушение пожара на Адажском полигоне, вспыхнувшего в воскресенье в районе обеда и распространившегося по меньшей мере на 300 гектаров территории, рассказал представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис.

Он подтвердил, что в работах участвуют Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса, вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзников.

По словам Яункикиса, на данный момент тяжело определить нанесенный урон, потому что пострадали площади различных видов - и молодые посадки, и «старый» лес, и вырубки, а также мох и сухая трава. Сказать, сколько всего сгорело, будет возможно только после полного прекращения пожара.

Также пока рано судить о причинах пожара. На вопрос, не связано ли это с военными учениями, Яункикс сказал, что такую возможность исключать не стоит.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в районе обеда во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес.

Представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина подтвердила, что пожар возник, но он находится под контролем. Она добавила, что это нередкое явление на полигоне, иногда участники учений тушат пожар собственными силами, иногда с участием вертолетов Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Возникновению пожара способствовала сухая и жаркая погода.

Сообщалось, что пожар ограничен территорией Адажского полигона.