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Сегодня будет тепло, но облачно. Местами пройдут дожди

LETA
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня в Латвии будет облачно, также будет повышенная влажность, однако, согласно новейшему прогнозу, вероятность ливней снизилась.

Небольшой кратковременный дождь ожидается во многих местах по всей Латвии. Есть вероятность, что появится грозовое облако, которое может вызвать локальный ливень и ветер. Облака движутся с юго-запада страны на северо-восток.

Ветер - слабый или умеренный, южный и юго-восточный. Температура воздуха повысится до +21...+28 градусов.

В Риге облачность усилится, во второй половине дня ожидается дождь. Ветер с юга, слабый и умеренный, температура воздуха +25..+26.

Сообщается, что дожди возможны и во вторник, а со среды осадки не прогнозируются, к концу недели температура воздуха, возможно, достигнет отметки +30 градусов.

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