В конце недели снова возможна жара

В ближайшие дни в Латвии станет прохладнее, а во второй половине недели температура снова повысится, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и «Global Forecast System».

Во вторник ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер повернет с северо-запада. Максимальная температура составит от +16 градусов на побережье до +23 в Латгале.

В среду и четверг существенных осадков не ожидается. Местами на траве будут заморозки, но в четверг воздух прогреется уже до +21..+26 градусов.

Начиная с пятницы в Латвии начнут формироваться грозовые облака. Температура в конце недели может приблизиться к отметке +30 градусов.

На большей части территории сохранится засуха и высокая пожароопасность.