Маразм крепчал: предъявите распечатку рецепта, пожалуйста!

В Латвии долго и болезненно вводят систему э-здоровья. Пользователи социальных сетей не дремлют и не перестают удивляться маразму очередных «провисаний» системы. Так недавно в Twitter появился пост, в котором Национальная служба здравоохранения просит медперсонал выписывать рецепты компенсируемых медикаментов на бумажных бланках или при выписке э-рецепта дополнительно давать пациенту еще и подписанную врачом распечатку, обосновывая это сбоями в работе программы.

Национальная служба здравоохранения отмечает, что, показывая бумажный бланк или распечатанный рецепт, пациент сможет получить лекарства и в случае сбоя системы э-здоровья.

«Какой смысл системы, если теперь вдвойне необходимо запасаться еще и распечатанным рецептом?» - вопрошают жители Латвии.

Представитель службы Танита Тамме отметила, что конкретно это оповещение было распространено в мае, такой совет врачам был дан, предвидя сбои в системе э-здоровья из-за запланированных работ по ее улучшению.

«Планируется, что улучшение системы продолжится и в июне», - добавила она.

Более подробная информация о прогрессе улучшения системы э-здоровья будет представлена на пресс-конференции, которая запланирована на 15 июня.