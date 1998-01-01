«Сделка с Богом»: Словно под гипнозом они достали свои кошельки

«Вы верите в бога?» Наверняка к каждому жителю Латвии хоть раз - в парке, у торгового центра, просто на улице - подходили люди с таким вопросом. Я рискнула и решила «пойти дальше», посетив несколько служений латвийских сект со скрытой камерой. Во второй статье Русского TVNET в рамках проекта «Осторожно, секты!» - о случаях с летальным исходом, когда люди отказывались от традиционной медицины, жертвуя все накопления аферистам в надежде на исцеление, «партнерстве» с «официальным представителем Бога», отсидевшем в тюрьме, и молитвах online.

Светлана Крылова, представитель организации «Антисект», объясняет - все мы знаем Свидетелей Иеговы, которые в солидных костюмах звонят в двери наших квартир, останавливают нас на улице, чтобы вручить листовки и религиозную периодику. За долгие годы мы научились игнорировать навязчивые предложения пообщаться «о нашем творце», и о том, как «спастись после Апокалипсиса», однако сегодня многие деструктивные культы используют другие методы поиска своих последователей. Часто бывает так, что человек слишком поздно понимает о том, что он вовлечен в секту.

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«Поделились этой публикацией, поставь лайк нашей странице, посети семинар-конференцию и получи в подарок эксклюзивный ежедневник» - сегодня методы привлечения аудитории, которые несколько лет используют салоны красоты, турфирмы, интернет-магазины, применяют и секты.

Многие околорелигиозные организации имеют свои Youtube-каналы, записывают подкасты, делятся мотивирующими цитатами, рассказывают о своих достижениях в социальных сетях.

«У нас уже 2 миллиона просмотров на Youtube», - пишет Prieka Vēsts на своей странице Facebook. «Ура!», - комментируют восторженные последователи церкви.

Если вы зайдете на страницу религиозной организации, вы, скорее всего, с удивлением обнаружите, что среди тех, кто поставил им «нравится», есть ваши друзья, знакомые или подписчики. Среди последователей Prieka Vēsts много известных и состоятельных людей. В этом можно убедиться, понаблюдав за тем, на каких автомобилях приезжают последователи «церкви» на субботние служения.

Prieka Vēsts: Бассейн для крещения, магазин и кафе

Собрания последователей Prieka Vēsts происходят в современном зале с трибунами, проекторами, мощной звуковой системой, осветительной аппаратурой, оборудованием для синхронного перевода, музыкальными инструментами.

Церкви принадлежит двухэтажное здание на улице Берзаунес. В комплексе находятся спортзал, кафе, детские комнаты, телевизионная студия, магазин, офисы, бассейн и многое другое.

Фотографии комплекса, где находится "божий дом" FOTO: Сайт Prieka Vēsts

Община Prieka Vēsts образовалась несколько десятков лет назад, когда группа единомышленников откололась от рижской Баптистской церкви «Голгофа». В ее главе, в качестве пастров, находится семейная пара Вилнис и Лига Глешке. Их сын вместе со своей женой также «служит Богу».

Prieka Vēsts имеет последователей в Цесисе, Лиепае, Резекне и других городах Латвии. Они проводят тематические мероприятия для детей, молодежи, встречи для новобрачных, «женские форумы», творческие фестивали, на которых выступают латвийские музыканты, ставят спектакли.

На сайте религиозной организации доступны записи служений, где пасторы в свободной форме, на понятном современному человеку языке цитируют Библию, делятся опытом, рассказывают о том, как стоит отказаться от рационального мышления и довериться Богу.

Однако то, что происходит на собраниях разительно отличается от видеозаписей, которые время от времени обновляются на сайте.



Богослужение по средам, на котором побывал Русский TVNET, на 70% состояло из молитв на непонятных языках, когда люди, вытянув перед собой руки, будто маятники качались из стороны в сторону.

После этого они открыли свои сумки, достали кошельки, и, словно под гипнозом, пошли в сторону молодого мужчины, который, стоя перед сценой, держал перед собой черный тканевый мешок.

Сбор "пожертвований" во время служения в Prieka Vēsts FOTO: TVNET

Представители «Антисект» характеризуют Prieka Vēsts как религиозную организацию с признаками секты. «В Prieka Vēsts, также как и в известной многим секте «Новое поколение»,

после служения желающим кладут руку на голову, происходит раскачка вестибюлярного аппарата. Знаю, что людей просят поставить ноги максимально плотно, чтобы человек не мог «стабильно стоять на земле».

Есть люди, которые легко поддаются гипнозу, они после таких манипуляций могут почувствовать некое «просветление и очищение», но это самовнушение», - рассказывает Крылова.

Служения в секте «Возрождения», куда Русский TVNET также сходил со скрытой камерой в рамках проекта «Осторожно, секты!», все обстоит еще более радикально. Однако признаки культа и психологическое насилие в этой секте достаточно сложно фиксировать, также как и регулировать деятельность подобных деструктивных культов - Управление по делам религий в Латвии было расформировано в 2013 году.

«Возрождение»: Партнёрство с Богом с летальным исходом

О существовании секты «Возрождение» я узнала из листовки, которую у железнодорожной станции мне протянула приветливая женщина.

Для еженедельных субботних служений секта в Риге арендует помещение на улице Араишу. Последователи деструктивного культа также собираются по средам - в «домашней группе» на Тейке, которая проходит в квартире апостола Светланы. Ей «пришло откровение, что она должна переехать из Украины в Латвию, чтобы служить Богу».

Периодически Ригу посещает и основатель секты Владимир Мунтян - так, например, его служение в Доме конгрессов в ноябре 2017 года собрало несколько тысяч человек. На «служении» лидер секты проводил сеансы экзорцизма, во время которых люди падали на пол и «исцелялись» от разных недугов, а также призывал стать «партнером» религиозной организации.

"Лидерская конференция с молитвой за исцеление" от лидера "Возрождение" Мунтяна в Доме конгрессов, ноябрь 2017 FOTO: Скриншот видео

Это своеобразная «сделка с Богом» - после того, как вы оплатите вип-партнерство, бог исцелит вас от болезни, повысит зарплату, поспособствует успеху в карьере и т.д.

Лекция Мунтяна "Почему я партнёр" в Риге, февраль 2018 года FOTO: Скриншот видео

«Зинаида молилась и всегда была верным партнёром. Её сын был болен туберкулёзом, и так как он военный, его должны были списать со службы. Она просила партнерский отдел молиться вместе с ней. Через некоторое время сын повторно пошел на обследование. И каково было удивление врачей, когда они ничего не нашли! Поле этого сына повысили в должности, благословили новой 2-х комнатной квартирой и ещё бесплатно делают в ней ремонт! Это настоящее чудо! Наш Бог велик! Он верный! Вся слава Ему!», - вот лишь одна история «чудесного исцеления» партнеров.

FOTO: скриншот сайта "Возрождение"

Таких «историй» на сайте деструктивного культа сотни.

Чтобы стать партнером, необходимо оформить договор о ежемесячных выплатах с Мунтяном, который является «официальным представителем Бога».

Чуть позже, посетив несколько служений «Возрождения» в Риге и встретившись с одной из последовательниц церкви, которая «взяла надо мной шефство», я узнаю, что «исцеления» происходили и в Латвии - «ребенок, который не мог ходить, чудесным образом начал бегать». По словам моей новый знакомой, пока врачи были бессильны помочь, мать исцелила своё чадо молитвами.

Летальные случаи, когда люди отказываются от медицинского лечения, происходят регулярно. Весной этого года украинские СМИ и новостные агенства сообщали о том, как

женщина отдала на нужды «Возрождения» все свои сбережения — 52 тысячи гривен (около 1 690 евро). Она надеялась, что пастор Мунтян исцелит ее дочь, страдавшую тяжелой формой ДЦП.

Излишне говорить, что никакого «волшебного исцеления» не произошло. Оставшись без денег, женщина утопила своего ребенка.

Бог по Skype

Prieka Vēsts имеет тысячи последователей по всей Латвии, однако масштабы секты «Возрождение» впечатляют еще больше - «духовные центры» функционируют более чем в 12 странах, в том числе в России, Германии, Израиле, Литве, Эстонии и Латвии.

Стать адептом и заключить партнерство с Богом можно из любой точки планеты - в таком случае служения будут проводиться по Skype. Главное не забывать своевременно перечислять требуемые сумы, используя электронные системы.

Сам Мунтян в Украине, на родине, широко известен. Мужчина три года провел в тюрьме за кражу и мошенничество. «Возрождение» он основал в 1998. В настоящее время «официальный представитель Бога на земле» владеет фирмой, которая занимается выпуском макарон и оказывает автоуслуги, в Украине ему принадлежит элитная недвижимость в коттеджном поселке.

О том, что я увидела на рижском служении украинского «Возрождения» и интервью с психологом о влиянии деструктивных культов, - уже на следующей неделе.

Напоминаем, Русский TVNET побывал на собраниях некоторых религиозных культов со скрытой камерой, пообщался с людьми, состоявшими в сектах, компетентными экспертами, и в рамках проекта «Осторожно, секты!» готов рассказать о том, что происходит за закрытыми дверями «духовных центров» и после того, как вы единожды посетите подобные «служения», правовом регулировании деятельности псевдорелигиозных учреждений и их методах воздействия на психику человека.

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами религиозных культов, сект и связанных с ними мошенников, и Вам есть, что рассказать, пишите на viktorija.puskele@co.tvnet.lv