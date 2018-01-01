Рига потратит на празднование Лиго более 380 тыс. евро

Рижская дума заключила закупочный договор стоимостью 380 212 евро на проведение мероприятий праздника Лиго в столице на набережной 11 ноября, которые в этом году будут проходить в течение трех дней, сообщила агентству ЛETA представитель Рижской думы Индра Вилде.

Закупочный конкурс выиграло ООО «Идею институтс», единственный его участник.

На эти средства будут проведены три крупномасштабных мероприятия: заключительное мероприятие международного фольклорного фестиваля «Baltica 2018», рынок трав и ремесленных изделий, который в этом году развернется не только на Домской площади, но и на набережной 11 ноября, где вечером состоится концерт с участием актеров из всех латвийских театров и традиционное мероприятие «Отпразднуем Лиго на набережной!».

С 16.00 четверга, 21 июня, до 4.30 пятницы, 22 июня планируется собрать на набережной более 30 фольклорных ансамблей из Латвии, Китая, Южной Кореи, Грузии и ряда других стран. Посетители их концертов смогут ознакомиться с традициями Лиго и принять участие в различных творческих мастерских.

22 июня будет открыт травный рынок, где на протяжении всего дня на двух сценах будут выступать 30 рижских самодеятельных коллективов - хоры, танцевальные ансамбли, фольклорные группы, а вечером состоится концерт с участием известных латвийских поющих актеров.

23 июня с 17.00 до 4.30 на набережной на трех сценах будут выступать латвийские группы «Апведцельш», «Flame & The Rolltones», «Lauku muzikanti», «Galaktika» и другие, а кульминацией праздника станет трехчасовой концерт с участием солистов Диты Лурини, Инги Мисане-Грасберги, Мартиньша Эглиенса, Арутра Крузкопса, Ольги Раецки, Элзы Розентале, Иевы Керевицы, Айи Витолини, Нормунда Рутулиса, Андриса Эрглиса, Атиса Иевиньша, Дайниса Скутелиса, Дауманта Калниньша.

Все эти мероприятия включены в национальный план мероприятий празднования столетия Латвийского государства.

В подготовке мероприятий празднования Лиго в Риге будут задействованы свыше 1200 человек (не считая художников).