Затяжное ожидание на переезде в Риге: шлагбаумы опущены, сотрудник LDz спит

Железнодорожный переезд на улице Крустабазницас в Риге подпортил воскресенье автоводителям, которые «застряли» перед рельсами на длительное время. Десятки автомобилей были вынуждены ждать более 17 минут, пока сотрудник железной дороги поднимет шлагбаумы, однако он так и не вышел из будки. Наконец, терпение людей лопнуло и они решили проверить, все ли в порядке с человеком, обслуживающим переезд. Оказалось, что у него все хорошо, даже слишком - мужчина спит, лежа на полу будки.

Как отметил автор видео, которое разлетелось по Facebook, в помещении ощущался «легкий запах алкоголя», а пульс у сотрудника LDz был в норме.

Отметим, что предприятие Latvijas dzelzsceļš отреагировало на видеозапись, отметив, что действия сотрудника считает недопустимыми. «Мы начали проверку этого случая и усилим контроль еще больше, чтобы такие ситуации больше не повторялись. К сожалению, нельзя исключить человеческий фактор на предприятии со столь большим количеством сотрудников. LDz постоянно реализует технологические процессы, автоматизируя их, чтобы исключить человеческий фактор», - заявили в компании.

Остается только радоваться, что все завершилось благополучно, ведь если бы наоборот, сотрудник заснул, забыв опустить шлагбаумы, могла бы произойти трагедия.