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Бывшие политрепрессированные организуют мероприятие в память о пострадавших репрессиях

LETA
Фото: Paula Čurkste / LETA

Латвийское объединение бывших политрепрессированных 14 июня организует мероприятие с возложением цветов к памятнику Свободы в память о пострадавших в советских репрессиях 1941 года, сообщила агентству ЛETA секретарь объединения Дагния Лиепиня.

Памятное мероприятие 14 июня начнется в 12.35 уличным шествием от Музея оккупации к памятнику Свободы, где продолжится с 13.00 после торжественной церемонии смены почетного караула.

Откроет мероприятие председатель Латвийского объединения бывших политрепрессированных Ивар Калькис. С речью к собравшимся обратится президент Латвии Раймонд Вейонис. На мероприятие приглашены командование Национальных вооруженных сил, иностранные послы, председатель Сейма Инара Мурниеце и депутаты, премьер-министр Марис Кучинскис и члены правительства, руководство Рижской думы, представители литовского и эстонского обществ бывших политрепрессированных в Латвии.

Объединение бывших политрепрессированных приглашает латвийское общество активно участвовать в памятном мероприятии.

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