В центре Огре построят общественный туалет за 117 114 евро

В понедельник, 11 июня, на внеочередном заседании Огрской краевой думы принято решение выделить 117 114 евро из средств на непредвиденные расходы для постройки туалета в исторической части города. Планируется возвести здание на 80 кв. м., в котором будут туалет и подсобные помещения.

Отдельные депутаты выразили беспокойство, что расходы на строительство слишком высоки, однако председатель думы Эгил Хелманис объяснил, что это было самое дешевое предложение при закупке.

Согласно информации на домашней странице самоуправления, в тендере победила компания SIA «Akvilons Z», предложившая выполнить работы за 96 788,42 евро без НДС. Эта компания была единственной участницей тендера.

Хелманис рассказал, что в свое время все общественные туалеты в Огре были отданы на приватизацию и со временем ликвидированы, поэтому на данный момент в городе нет общественных туалетов.