Понедельник, 11 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Во вторник в Латвии ожидаются грозы

Русский TVNET
Фото: Edijs Pālēns/LETA

В ночь на вторник местами в Латвии ожидаются кратковременные дожди, но днем, начиная с запада, осадки пройдут практически по всей стране, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается и гроза, в отдельных местах она может принести интенсивные ливни, сильные порывы ветра и, возможно, град.

Синоптики обещают слабый или умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +12..+16 градусов, днем же между облаками будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +19..+22 градусов. Местами на побережье не будет теплее +16..+17 градусов.

В Риге во вторник будет облачно с прояснениями, возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, который сменит направление на северо-западное. Температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +20 градусов днем.

0 Комментарии