Во вторник в Латвии ожидаются грозы

В ночь на вторник местами в Латвии ожидаются кратковременные дожди, но днем, начиная с запада, осадки пройдут практически по всей стране, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается и гроза, в отдельных местах она может принести интенсивные ливни, сильные порывы ветра и, возможно, град.

Синоптики обещают слабый или умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +12..+16 градусов, днем же между облаками будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +19..+22 градусов. Местами на побережье не будет теплее +16..+17 градусов.

В Риге во вторник будет облачно с прояснениями, возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, который сменит направление на северо-западное. Температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +20 градусов днем.