Игорные залы предолжили «переселить» в гостиницы класса-люкс

На портале «manabalss.lv» Новая консервативная партия (НКП) начала сбор подписей за то, чтобы запретить игорные залы по всей Латвии, за исключением гостиниц класса люкс, сообщил агентству ЛЕТА член правления НКП Юрис Юрашс.

Инициатива опубликована за несколько часов до полуночи, и за нее подписались уже 80 человек. Чтобы подать инициативу в Сейм, нужны подписи 10 тыс. человек.

НКП называет игорные заведения «болезнью, которая поразила Латвию».

«Многие «старые партии» зависят от спонсоров из игорного бизнеса, поэтому притворяются, что не видят проблемы, либо отговариваются налоговыми поступлениями и рабочими местами, которые обеспечивают игорные залы», - заявил Юрашс.

Как утверждает НКП, благодаря усилиям партии Рижская дума в прошлом году приняла решение об ограничении в столице азартных игр - о закрытии 40 игорных залов в историческом центре. Было подано также предложение закрыть их в микрорайонах, но правящая коалиция Рижской думы его затормозила.

НКП обращает внимание на то, что чаще всего игорные заведения посещают отчаявшиеся люди, которые находятся на пороге бедности, а в итоге лишаются последних средств. Только в прошлом году поступления от азартных игр составили 280 тыс. евро или по 150 евро на каждого жителя страны, включая пенсионеров и грудных детей.