bezvests.lv требуется помощь: в Вакарбули пропало оборудование

Вчера, 10 июня на пляже в Вакарбули во время поискового мероприятия волонтеры Bezvests.lv спустили на воду с помощью трикоптера радиобуй с GPS - для изучения течения.

Два часа назад связь с буем прервалась. Возможно, его кто-то заметил и поднял с воды или же прибор вышел из зоны GPS в открытое море. Если Вы нашли наш буй, просим срочно связаться с организацией Bezvests.lv но номеру +371 22 084 084 (к бую приложен пакет с информацией, что это и куда обращаться) и передать находку волонтерам.

Напомним, поисковое мероприятие в Вакарбулли по поискам утонувшего в Рижском заливе 22-летнего Казимира Рублевскиса продолжается. Волонтеры bezvests.lv 10 июня 2018 года выезжали на поиск уже в третий раз, но впервые искали над заливом сразу тремя дронами. Испытали и новый трикоптер фирмы Atlas. Запускали его и с тепловизором.

Чтобы замерить скорость и направление течения, в воду в Вакарбули был погружен радиобуй. Сделано много фотографий с высоты и видео. Материалы будут тщательно изучаться и подозрительные места обследуются повторно.