Лиго в Риге: где отметить праздник?

Как и в предыдущие годы, столица ждет рижан и гостей из других регионов страны и зарубежья, чтобы отпраздновать Лиго в самом сердце города – на набережной 11 ноября и в Старом городе. Еще одним местом празднования станет Дзегужкалнс. Все мероприятия бесплатны. Общественный транспорт в Риге 23 и 24 июня – также бесплатный. Портал Riga.lv предлагает ознакомиться с программой более подробно.