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Лиго в Риге: где отметить праздник?

Riga.lv
Фото: Edijs Pālens /LETA

Как и в предыдущие годы, столица ждет рижан и гостей из других регионов страны и зарубежья, чтобы отпраздновать Лиго в самом сердце города – на набережной 11 ноября и в Старом городе. Еще одним местом празднования станет Дзегужкалнс. Все мероприятия бесплатны. Общественный транспорт в Риге 23 и 24 июня – также бесплатный. Портал Riga.lv предлагает ознакомиться с программой более подробно.

23 июня, набережная 11 ноября

С 19:00 часов 23 июня по 4:30 часов 24 июня – мероприятие Līgosim krastmalā!

На Рижской сцене:

  • 19:00 – выступит группа «Imanta Dimanta un draugi»;
  • 21:00 – песни Лиго в Венке столетия Латвии. Выступают Дита Луриня, Инга Мисане-Грасберга, Мартиньш Эглиенс, Артур Крузкопс, Олга Раецка, Элза Розентале, Иева Керевица, Айя Витолиня, Нормунд Рутулис, Андрис Эрглис, Атис Иевиньш, Даумантс Калниньш;
  • 00:00 – Нормунд Рутулис и группа «Zvejnieka dēli»;
  • 2:00 – группа «Flame & The Rolltones».

Танцпол:

  • 19:00 – группа «Galaktika»;
  • 21:00 – танцевальное объединение «Alas vecās mēbeles»;
  • 23:30 – группа «Lauku muzikanti»;
  • 2:00 – группа «Apvedceļš».

Песенный павильон:

  • 19:00 – Андрис Даниленко и Валдис Зилверис;
  • 21:00 – Юрис Хиршс;
  • 23:30 – группа «Tērvete»;
  • 2:00 – группа «Pianista brīvdienas».

Ремесленный дворик:

  • 19:00–22:30 – освоение традиций Лиго.

Игровой сквер:

  • 19:00–22:30 – народные эстафеты, творческие занятия для больших и маленьких.

23 июня, Дзегужкалнс

С 20:00 часов 23 июня по 4:30 часов 24 июня
Традиционная Янова ночь на Дзегужкалнсе:

  • 20:00–20:30 – открытие праздника. В роли матери Яниса – Зоя Хеймарте, в роли отца Яниса – Эдгар Липорс, танцоры Рижского танцевального клуба;
  • 20:30–22:00 – традиции Лиго. Выступление Лиепайского театра фольклора «Atštaukas»;
  • 22:00–22:30 – ритуал зажжения Янова костра;
  • 22:30–23:00 – группа «Iļģi»;
  • 23:00–24:00 – большой танцевальный тур;
    Группа «Iļģi» и Рижский танцевальный клуб
  • 00:00–00:30 – чествование Янисов;
  • 00:30–2:00 – развеиваем тьму. Группа эко-музыки «Ducele»;
  • 2:00–3:30 – рок-этно-группа «Laimas Muzykanti»;
  • 3:30–4:20 – празднование летнего солнцестояния в средневековом настроении. Группа древней музыки «Obscurus Orbis»;
  • 4:20–4:30 – встреча восхода Солнца.
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