Серость исчезла из полицейских будней, а что вместо этого?

«Полицейская «бюрократическая пещера» стала более открытой, постепенно исчезает серость, как с автомобилей, так и с общей атмосферы, но есть недостаток четко определенного сообщения. Хотелось бы больше содержания для нового оформления, поскольку форма не определяет содержание. Содержание важнее формы. Слова должны следовать за мыслью, а оформление - это слова », - так о новой визуальной идентичности полиции говорит Кришьянис Папиньш, специалист по брендингу.

Государственная полиция в понедельник, 11 июня, ознакомила общество со своей новой визуальной идентичностью и это вызвало большой интерес и СМИ, и в социальных сетях. Пока одни ишут, что новый дизайн машин напоминает цвета магазина Aibe, другие указывают на сходство с датскими и британскими полицейскими машинами, в то время как некоторые были счастливы, что визуальное сообщение стало более позитивным.

Как писал Русский TVNET, Госполиция впервые за 27 лет изменила дизайн машин.

По словам представителя Госполиции Симоны Гравите, изменилось трафарирование полицейского автотранспорта. Прежнее, сдержанно серое, было введено в 1991 году.