Снова скандал: экзамен по математике в 9 классе напечатан с ошибками

Экзамен по математике в этом году изрядно обеспокоил не только учеников 12-ых классов, но и выпускников 9-ых: в двух заданиях были допущены математические ошибки, а еще в нескольких могли появиться сложности из-за формулировок, которые можно истолковать неверно, пишет nra.lv. Помимо этого без предупреждений был изменен лист с формулами, что также смутило школьников на экзамене.

Одна учительница пожаловалась изданию, что два тестовых задания невозможно было решить, поэтому было и сложно их оценивать. В первой части в 6 задании была просто алгебраическая часть, а не уравнение, а на 19 рисунке был дан квадрат ABDC, а в тексте он был назван ABCD, и это допускает различные ответы на вопрос, в котором треугольнике BO является катетом.

Другая учительница разглядела даже три ошибки.

Некоторые коллеги отметили, что такая ситуация бывает нечасто и допущенные опечатки не были столь важными. Своих учеников они всегда настраивают не переживать и решать, как понимают.

Помимо этого некоторые учителя обеспокоены заменой листа с формулами: «Обычно мы работаем с определенным листом, дети к нему привыкают, а на экзамене вдруг он заменен и никакой информации заранее не было».

Центр содержания образования VISC признает, что ошибка в 6 задании появилась при преобразовании файла в формат PDF, таким образом пропала часть текста «= 0», поэтому вместо уравнения получилась алгебраическая часть. Было принято решение засчитать любой ответ школьника, вне зависимости от его правильности.

А в 19 задании ошибка не влияла ни на что, так ответ ученик мол дать только по рисунку. Также необоснованным VISC считает упрек о листе с формулами - да, он отличался, но его цель - чтобы редко используемые и сложные формулы не было необходимости заучивать, а знать, что такие есть и как их найти на листе.

Чтобы улучшить математические знания, и на экзамене 9-го класса были задания, предусматривающие сразу несколько правильных ответов. Такой принцип был в 5 заданиях из 24 в первой части, отметил VISC.